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Как получить лекарство по бесплатному рецепту в другом регионе?

Как получить лекарство по бесплатному рецепту в другом регионе?

«Сейчас Минздрав готовит эксперимент по созданию федерального реестра медицинских назначений, который обеспечит преемственность рецептов по единым стандартам, — уже в этом году мы хотим обкатать этот проект в трех пилотных регионах, — рассказал в ходе ежегодной конференции ЦИПР-2022 заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев — Беспроблемное получение льготных лекарств в других регионах возможно только при использовании электронных рецептов, на которые все регионы Россиидолжны перейти до конца 2023 года».

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