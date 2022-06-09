Как получить лекарство по бесплатному рецепту в другом регионе?

«Сейчас Минздрав готовит эксперимент по созданию федерального реестра медицинских назначений, который обеспечит преемственность рецептов по единым стандартам, — уже в этом году мы хотим обкатать этот проект в трех пилотных регионах, — рассказал в ходе ежегодной конференции ЦИПР-2022 заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев — Беспроблемное получение льготных лекарств в других регионах возможно только при использовании электронных рецептов, на которые все регионы Россиидолжны перейти до конца 2023 года».