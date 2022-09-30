Ситуацию в ДНР и ЛНР поддержали студенты Уссурийска

Студенты и преподаватели регионального железнодорожного колледжа в Уссурийске присоединились к всероссийской акции "Своих не бросаем" в поддержку голосования по вопросу присоединения ДНР, ЛНР и освобождённых территорий Запорожской и Херсонской областей к России, сообщает ИА UssurMedia.
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