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Зеленского подняли на смех из-за "замечания" от Турции по беспилотнику

Зеленского подняли на смех из-за "замечания" от Турции по беспилотнику

Депутат ВР Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин на своей странице в Facebook высмеял команду президента после заявления министра иностранных дел Турции, касающегося применения Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе.

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