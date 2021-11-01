Зеленского подняли на смех из-за "замечания" от Турции по беспилотнику

Депутат ВР Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин на своей странице в Facebook высмеял команду президента после заявления министра иностранных дел Турции, касающегося применения Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе.
Депутат ВР Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин на своей странице в Facebook высмеял команду президента после заявления министра иностранных дел Турции, касающегося применения Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе.
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