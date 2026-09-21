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Царьград

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The Sun: Пенсионер погиб в драке за шезлонг на пляже Греции

The Sun: Пенсионер погиб в драке за шезлонг на пляже Греции

На пляже Вулиагмени в Греции 82-летний пенсионер погиб после драки из-за шезлонга. Конфликт произошел с 76-летним мужчиной и его молодой спутницей.

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