Вредный овощ: названа главная опасность кабачков с огорода

Кабачки опасны для организма в том случае, если почва, в которой они росли, удобряли химией. Об этом сообщил доцент кафедры диетологии Российского биотехнологического университета Сергей Шкитин в беседе с изданием Газета.
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