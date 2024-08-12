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Вредный овощ: названа главная опасность кабачков с огорода

Вредный овощ: названа главная опасность кабачков с огорода

Кабачки опасны для организма в том случае, если почва, в которой они росли, удобряли химией. Об этом сообщил доцент кафедры диетологии Российского биотехнологического университета Сергей Шкитин в беседе с изданием Газета.

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