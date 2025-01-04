В Ивановской области азербайджанская диаспора пыталась решить вопрос по уголовному делу мигранта из Азербайджана Аллахвердиева

ИА "Русский ГУП Продакшн" Напомним, что в октябре 2023 года местный житель города Иваново Владимир Каменский заступился за свою пожилую мать, которую оскорблял наглый и агрессивный мигрант из Азербайджана Фаил Зияфеддин оглы Аллахвердиев, работающий водителем в швейном цеху, располагающемся в жилом помещении на 3-м этаже жилого дома.