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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сибирь» побеждает 5 матчей подряд. 2.75 – продлит серию в игре с «Нефтехимиком»

«Нефтехимик» примет «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Букмекеры считают, что шансы у команд примерно равны.

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