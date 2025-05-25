ВСУ обстреляли ЗАЭС во время ротации миссии МАГАТЭ

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) состоялась плановая ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в тот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию, прилегающую к электростанции, сообщили представители станции.