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Морган спрогнозировал победу Англии над Аргентиной: «2:1, забьют Кейн и Беллингем, а Месси удалят за то, что ударит судью головой»

Британский телеведущий Пирс Морган предсказал победу Англии над Аргентиной в полуфинале ЧМ-2026.  «Согласно прогнозам, фаворитом является Англия… И я с этим согласен.

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