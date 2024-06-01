Стоимость мемкоина MOTHER выросла в 230 раз

Тема мемкоинов стала самой “горячей” этой весной. Несмотря на падение рынка криптовалют в этот период, мемы переживали бурный рост, распространяясь на блокчейнах, отличных от Ethereum/ Поочередно выстреливали токены, связанные с собаками, кошками, стремительный рост показала монета лягушонка PEPE.
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