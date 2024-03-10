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Эксперт рассказал о новой схеме мошенников с кражей денег при помощи экрана смартфона

Эксперт рассказал о новой схеме мошенников с кражей денег при помощи экрана смартфона

Мошенники научились красть деньги с помощью новой схемы с использованием трансляции экрана смартфона, сообщает 10 марта заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

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