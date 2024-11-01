Тысячи российских туристов мечтают побывать в Арктике, но их отпугивают цены. Как оказаться там совершенно бесплатно?

Волонтерство давно стало для множества россиян образом жизни на стыке работы и туризма. Искатели приключений готовы ехать за тысячи километров, чтобы жить в заповедниках, наводить там порядок, оборудовать экотропы и помогать ученым.
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