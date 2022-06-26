Наш потерянный мир

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«Трезвое перемирие»: Канада и Дания прекратили «войну виски» за остров Ханс

«Трезвое перемирие»: Канада и Дания прекратили «войну виски» за остров Ханс

Почти полвека длилась самая необычная война, которая вошла в историю как «война виски». Ее участники — Канада и Дания, а поводом для разногласий стал необитаемый остров Ханс (площадь — 1,3 квадратных километра) у северного побережья Гренландии.

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