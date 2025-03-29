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Царьград

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Российские войска развивают наступление в Курской области: новые успехи

Российские войска развивают наступление в Курской области: новые успехи

Вооруженные силы России продолжают успешное наступление в Курской области. Войсковая группировка "Север" ведет бои у Гуева и на границе с Сумской областью, вытесняя подразделения ВСУ и укрепляя контроль над освобождёнными территориями.

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