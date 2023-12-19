Украинский беспилотник сбили над Брянской областью

В Минобороны РФ сообщили о работе сил российской системы ПВО в одном из регионов. Над территорией Брянской области утром во вторник, 19 декабря, засекли беспилотник ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии