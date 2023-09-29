Токаев заявил, что Казахстан будет соблюдать санкционный режим в отношении России

Власти страны поддерживают контакты по этому вопросу с соответствующими организациями Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что страна будет следовать санкциям, введенным в отношении России.
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