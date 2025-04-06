Назван самый напряженный момент в британской королевской семье

Принц Гарри допустил резкие высказывания во время коронации короля Карла III.фото: royal.ukВо время коронации короля Карла III в мае 2023 года отношения в британской монаршей семье были наиболее напряженными.
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