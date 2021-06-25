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Китайские реликвии найдены в обломках у берегов Сингапура

“Новости Китая” о китайских реликвиях   Два кораблекрушения, одно из которых, возможно, относится к 14-му веку, а другое-к 18-му, были раскопаны в водах Сингапура, впервые для островного государства и новаторского развития его морского наследия.

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