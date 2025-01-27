Әхмәт хәзрәт Сабиров: Мигъраҗ кичәсе Ислам тарихында зур урын алып тора

26 гыйнвар көнне Казанда Апанай мәчетендә Мигъраҗ кичәсенә багышланган чара узды. Апанай мәдрәсәсе җитәкчесе Әхмәт хәзрәт Сабиров сәламлау сүзләрендә Мигъраҗ кичәсенең мөселманнар өчен бик мөһим вакыйгаларның берсе булуын билгеләде.
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