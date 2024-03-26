Столтенберг во время визита в Ереван оставил для Москвы сюрприз: Пашиняну пора принять решение

В Кремле надеются, что, несмотря на прозападный вектор армянского правительства, в Ереване всё-таки возобладает воля на развитие отношений с РоссиейДмитрий Песков констатировал, что сейчас в отношениях России и Армении действительно непростой период.
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