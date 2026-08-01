Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Про набег мигрантов на испанскую Сеуту

Про набег мигрантов на испанскую Сеуту

Африка, если очень грубо, делится на две части. На севере живут арабы, а южнее арабов — негры. Конкретно под Испанией, через Гибралтарский пролив, находится регион Магриб: Алжир, Тунис, Ливия, Мавритания и Марокко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии