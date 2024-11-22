Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

15 подписчиков

Газпромбанк предупредил о проблемах с картами UnionPay

Газпромбанк предупредил о проблемах с картами UnionPay

Банк порекомендовал использовать наличные за границей и не надеяться на карты. Также Газпромбанк сообщил, что с 26 ноября отменяет возможность снятия рублей без комиссии c кредитных карт UnionРay Подпавший под санкции США Газпромбанк предупредил о возможных проблемах с выпущенными банком картами UnionPay.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх