Газпромбанк предупредил о проблемах с картами UnionPay

Банк порекомендовал использовать наличные за границей и не надеяться на карты. Также Газпромбанк сообщил, что с 26 ноября отменяет возможность снятия рублей без комиссии c кредитных карт UnionРay Подпавший под санкции США Газпромбанк предупредил о возможных проблемах с выпущенными банком картами UnionPay.