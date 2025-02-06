В Каргополе перед судом предстанет обвиняемый в сбыте наркотиков

Районная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяется незаконный сбыт наркотических средств По данным следствия, летом 2024 года обвиняемый как минимум четыре раза продал наркотики своему знакомому, который затем их употребил.
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