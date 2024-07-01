Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея запустила еще одну баллистическую ракету в сторону Японского моря. По данным южнокорейских властей, в один и тот же день были запущены два снаряда - один малой дальности, а другой неизвестного типа.
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