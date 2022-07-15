mkset

230 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Алексеева
    Люди бестыжие вообше стали. Поди ещё в церкви просят для себя благополучия а в сердце никому не верят в доброту так к...«Ни копейки не по...
  • Валентин Щербаков
    Какие концерты, гнать эту продажную тварь из страны.Концерт лидера ДД...
  • Ole Ole
    Он спасал людей Донбасса. Вечная память герою !В ходе спецоперац...

Стало известно какого цвета зарплаты получают работники в Башкирии

Стало известно какого цвета зарплаты получают работники в Башкирии

Известный сервис по поиску работы hh.ru провел весьма интересный вопрос работающих граждан и выяснил какую зарплату они получают, но интересовались у респондентов не размером заработной платы, а ее «цветом» — белая она, серая или же и вовсе черная.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх