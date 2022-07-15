Стало известно какого цвета зарплаты получают работники в Башкирии

Известный сервис по поиску работы hh.ru провел весьма интересный вопрос работающих граждан и выяснил какую зарплату они получают, но интересовались у респондентов не размером заработной платы, а ее «цветом» — белая она, серая или же и вовсе черная.
Известный сервис по поиску работы hh.ru провел весьма интересный вопрос работающих граждан и выяснил какую зарплату они получают, но интересовались у респондентов не размером заработной платы, а ее «цветом» — белая она, серая или же и вовсе черная.
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