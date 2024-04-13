Пять человек погибли в результате резни в торговом центре в Сиднее

Пять человек погибли в результате нападения вооруженного ножом мужчины в торговом центре в Сиднее. Еще несколько человек пострадали и были госпитализированы, состояние некоторых из них врачи оценивают как критическое.
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