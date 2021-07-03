Путин подписал закон, разрешающий называть шампанским только вино, произведенное в России

ХОЛЛИВИЗОРПутин подписал закон, разрешающий называть шампанским только вино, произведенное в России Президент России Владимир Путин подписал законопроект, вносящий изменения в правила маркировки алкогольной продукции.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВМВиктор масловКакой только хернёй правители не занимаются.СергейЛоббирует бизнес...Дмитрий ПесковНичего страшного не случилось.Ну,возможно, не будет у нас шампанского из региона Шампань.Российский рынок от этого ничего не потеряет.Менее 2% была поставка от Moet Hennessy в Россию.И кто у нас потребляет такое шампанское? В основном пьют наше советское шампанское,произведенное у нас.Андрей НикитинЭто ерунда! Шампанское может быть только из Франции из провинции Шампань!Дмитрий ПесковНу вот всё и разрешилось в нашу пользу. Компания согласилась и будет выполнять маркировку по российским требованиям.Комментировать
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