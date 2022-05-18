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«Ноттингем Форест» вышел в финал плей-офф Чемпионшипа, где сыграет с «Хаддерсфилдом»

«Ноттингем Форест» уступил «Шеффилд Юнайтед» (1:2) в ответном матче 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа (первая игра – 2:1), но победил в серии пенальти – 3:2.

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