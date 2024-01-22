У жены начался выкидыш и надо ехать в больницу, но муж приехать и посидеть с ребенком не может: «Я работаю, отпроситься у нас нереально!»— …На второго ребенка мужа пришлось уговаривать, он не очень хотел, если честно, – рассказывает тридцатилетняя Нина.