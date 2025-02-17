Запретите детям говорить на русском, тогда победим – нацист из «Азова»

Проблемой Украины являются русскоязычные дети, которых плохо воспитывают родители. Об этом в эфире видеоблога «Розмова» заявил член признанного в России экстремистской организаций «Азов» Виктор Цебрик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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