«Прекрасная Россия будущего» – мечта оппозиционера!

Моё - В.А. предисловие:наши коммунисты требуют тоже самое. Какое удивительное совпадение интересов, не правда ли? ================================================ Несколько раз, встречал я такой термин – «ПРБ», или же «Прекрасная Россия будущего».
Моё - В.А. предисловие:наши коммунисты требуют тоже самое. Какое удивительное совпадение интересов, не правда ли? ================================================ Несколько раз, встречал я такой термин – «ПРБ», или же «Прекрасная Россия будущего».
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