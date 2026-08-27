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Оренбургта Муса Җәлил турында фильм күрсәтелде

Оренбургта Муса Җәлил турында фильм күрсәтелде

Оренбургта «Көнчыгыш & Көнбатыш. Классика һәм Авангард» кинофестивале кысаларында «Муса Җәлил. Шагыйрь һәм Герой» дип аталган тулы метражлы документаль фильм күрсәтелде.

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