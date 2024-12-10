Доброе утро! После долгих пасмурных дней наконец-то выглянуло солнце. И хотя снега ещё нет, настроение улучшается, прибавляется бодрости и позитива 🗺 г.
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Доброе утро! После долгих пасмурных дней наконец-то выглянуло солнце. И хотя снега ещё нет, настроение улучшается, прибавляется бодрости и позитива 🗺 г.