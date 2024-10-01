Без чего нельзя начинать утроБез физической активности Мы, вместе с главным тренером сборной Крыма по бодибилдингу Татьяной Дементьевой подготовили для вас классные упражнения Делайте зарядку вместе с нами@crimea24_sportЧитать подробнее+видео>>> .
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