Без чего нельзя начинать утроБез физической активности Мы, вместе с главным тренером сборной Крыма по бодибилдингу Татьяной Дементьевой подготовили для вас классные упражнения Делайте зарядку вместе с нами@crimea24_sportЧитать подробнее+видео>>> .