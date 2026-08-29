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Медвежий угол

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Цены на выживание в больнице: Блондинка с характером дошла до Володина

Цены на выживание в больнице: Блондинка с характером дошла до Володина

Коллаж Царьграда "Устроили в больнице 37-й год": После слов блондинки пришлось вмешаться Володину Общественница из Вольска при всём честном народе сказала председателю Госдумы то, о чём молчат врачи и медсёстры.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Олег
Олег

Никто не спрашивает, какая больница ему досталась. Долг в 5 лимонов тоже выплачивать надо. Да и обеспечение в регионах никудышное.

Профиль пользователя seva_tanks Севостьянов Константин Никлаевич
seva_tanks Севостьянов Константин Никлаевич

"Руководил медицинской службой одной из частей",_ однако очень расплывчатое понятие,но дополнение что "за ленточкой" он ходил с группой сапёров в рейды и постоянно работал в группе эвакуации ещё добавило сомнений. Скорее всего журналист немного заблудил в этом вопросе...

Профиль пользователя Странник
Странник

какая то лажа. Все же знают, что больница находится на госфинансировании и главврач не может сам что то сделать, если нет бюджета.... как он не может погасить долг в 5 млн. если его нет в бюджете. статейка рассчитанная на лохов. И основной то вопрос, а почему, прежде чем что то размещать, не переговорить с главврачом? или заказ был про другое? проституци в журналистике становится трендом. Вам самим то не стыдно? Хотя о чем я

Профиль пользователя лариса
лариса

Если во все сферы деятельности пропехнуть сво-шников,некомпетентных,то ничего хорошего не выйдет.Да,они заслужили награды,почести,но как это скажется на нас,если они всё заполонят?