Коллаж Царьграда "Устроили в больнице 37-й год": После слов блондинки пришлось вмешаться Володину Общественница из Вольска при всём честном народе сказала председателю Госдумы то, о чём молчат врачи и медсёстры.
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Никто не спрашивает, какая больница ему досталась. Долг в 5 лимонов тоже выплачивать надо. Да и обеспечение в регионах никудышное.
Ну човО скулитя, успокойтясь усе по плану, глаф Рвач герой СВО, а их щас ставють у Луря. Спакуха Хрясщ, толи ищ будит!!!! В своё время Ляля Пугачёва напевала, и виш как воно вышла, ПроВидица она Наша!!!!!
"Руководил медицинской службой одной из частей",_ однако очень расплывчатое понятие,но дополнение что "за ленточкой" он ходил с группой сапёров в рейды и постоянно работал в группе эвакуации ещё добавило сомнений. Скорее всего журналист немного заблудил в этом вопросе...
я так понимаю блондинка рассчитывала на должность главврача, но не повезло, назначили пришлого.
какая то лажа. Все же знают, что больница находится на госфинансировании и главврач не может сам что то сделать, если нет бюджета.... как он не может погасить долг в 5 млн. если его нет в бюджете. статейка рассчитанная на лохов. И основной то вопрос, а почему, прежде чем что то размещать, не переговорить с главврачом? или заказ был про другое? проституци в журналистике становится трендом. Вам самим то не стыдно? Хотя о чем я
Если во все сферы деятельности пропехнуть сво-шников,некомпетентных,то ничего хорошего не выйдет.Да,они заслужили награды,почести,но как это скажется на нас,если они всё заполонят?