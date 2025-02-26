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Царьград

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SHOT: серия взрывов произошла в небе над курортным городом Туапсе

SHOT: серия взрывов произошла в небе над курортным городом Туапсе

В курортном городе Туапсе ночью прогремели взрывы.Серия взрывов прозвучала в Туапсе минувшей ночью – об этом сообщают очевидцы в телеграм-канале Shot.

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