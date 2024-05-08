В НАТО недооценили мощь российской армии, поэтому не смогли помочь Украине захватить Крым. Такое мнение выразил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для издания EconVue.
Стало известно о роковом просчете НАТО в отношении России
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Ошибка НАТО в том , что они надеялись...Будто Россия не станет ВОЕВАТЬ на Украине...Думали , что проглотят Украину , как все страны Варшавского договора и Прибалтику...Но англосаксы получили в *пыку* на Украине...На этом закончилось расширение бесовской империи англосаксов.
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18 час.
EV
Evgeni Velesik
Россия наконец поняла, что война с НАТО неизбежна, только вот формулу выбрали украина - анти Россия. Ссат открыто воевать!
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18 час.
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