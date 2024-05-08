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Стало известно о роковом просчете НАТО в отношении России

В НАТО недооценили мощь российской армии, поэтому не смогли помочь Украине захватить Крым. Такое мнение выразил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для издания EconVue.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Ошибка  НАТО  в  том  ,  что  они  надеялись...Будто  Россия  не  станет    ВОЕВАТЬ    на  Украине...Думали  ,  что  проглотят  Украину  ,  как  все  страны  Варшавского  договора  и  Прибалтику...Но  англосаксы  получили  в  *пыку*   на  Украине...На  этом  закончилось  расширение  бесовской  империи  англосаксов.
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18 час.
EV
Evgeni Velesik
Россия наконец поняла, что война с НАТО неизбежна, только вот формулу выбрали украина - анти Россия. Ссат открыто воевать!
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18 час.

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