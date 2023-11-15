Рустам Минниханов встретился с вице-мэром города Шэньчжэня Ван Шоужуем. Обе стороны отметили, что российско-китайские отношения достигли высокого уровня за последние годы и являются примером для других стран.
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