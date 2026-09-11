Силовики в поисках мигрантов окружили вокзал Новосибирск-Главный

Как сообщил VN.ru источник в силовых структурах, целью сегодняшних «рейдовых мероприятий» было «противодействие незаконной миграции».
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