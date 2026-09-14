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SUSANIN

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Ижевский фонд «Гражданский выбор» отправил в зону СВО материалы для укреплений, антидроновые сети и мотоцикл

Ижевский фонд «Гражданский выбор» отправил в зону СВО материалы для укреплений, антидроновые сети и мотоцикл

Ижевск. Удмуртия. Благотворительный фонд «Гражданский выбор» из Ижевска передал очередную партию гуманитарной помощи бойцам полка имени М.

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