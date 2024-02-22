Владимир Ефимов: в Москве создадут девять тысяч рабочих мест в рамках МаИП

Инвесторы возведут вторую очередь технопарка и производства по выпуску: строительных материалов, продуктов питания, оборудования, одежды и прочей продукции, важной для столицы, в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии