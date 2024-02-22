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Аргументы и Факты

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  • Иван Иваныч
    Да он может от чего угодно отказываться...решать то будет не он!Зеленский отказал...
  • Mark Kapustin
    👍В Бразилии отказа...
  • Боцман
    Не БРИКС а шарашка.В Бразилии отказа...

Владимир Ефимов: в Москве создадут девять тысяч рабочих мест в рамках МаИП

Владимир Ефимов: в Москве создадут девять тысяч рабочих мест в рамках МаИП

Инвесторы возведут вторую очередь технопарка и производства по выпуску: строительных материалов, продуктов питания, оборудования, одежды и прочей продукции, важной для столицы, в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

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