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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Автор Octopath Traveler пообещал фанатам больше своих проектов в этом году Создател...

Автор Octopath Traveler пообещал фанатам больше своих проектов в этом году Создател...

Автор Octopath Traveler пообещал фанатам больше своих проектов в этом годуСоздатель отличной пошаговой приключенческой игры Octopath Traveler Томоя Асано в интервью японском порталу Famitsu сообщил, что в 2025 году он покажет множество своих наработок, так что фанатам его творчества не придется скучать.

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