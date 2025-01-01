Автор Octopath Traveler пообещал фанатам больше своих проектов в этом году Создател...

Автор Octopath Traveler пообещал фанатам больше своих проектов в этом годуСоздатель отличной пошаговой приключенческой игры Octopath Traveler Томоя Асано в интервью японском порталу Famitsu сообщил, что в 2025 году он покажет множество своих наработок, так что фанатам его творчества не придется скучать.