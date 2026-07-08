FESCO запустила регулярный контейнерный поезд из Владивостока на калужский ТЛЦ «Ворсино»

Транспортная группа FESCO («FESCO», «Группа», входит в контур управления госкорпорации «Росатом») запустила новый регулярный железнодорожный контейнерный сервис из Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в FESCO) на транспортно-логистический центр (ТЛЦ) «Ворсино» в Калужской области.
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