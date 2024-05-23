Православная церковь 23 мая вспоминает святого Симона Зилота. В народе отмечают Симонов день.Считалось, что святой был покровителем кладоискателей и земледельцев.
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Православная церковь 23 мая вспоминает святого Симона Зилота. В народе отмечают Симонов день.Считалось, что святой был покровителем кладоискателей и земледельцев.