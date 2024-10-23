В СВАО стали комплексно подходить к благоустройству дворовых территорий

Префект СВАО Сергей Мельников сообщил газете «ЗБ», что всего в округе обновили 201 двор. — Мы отказались от практики благоустройства отдельных дворовых территорий и теперь берём группы дворов, мини-квартал.
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