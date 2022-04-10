Геннадий Орлов: «Дзюба нужен «Зениту». Он полезен для РПЛ, хоть и утратил некоторые качества»

Геннадий Орлов считает, что Артем Дзюба необходим «Зениту». «Да, не забил [«Ахмату»]. Но он все равно принес пользу, держал в напряжении центральных защитников – те ему уделяют много внимания.
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