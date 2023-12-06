Зраду от главного европейського союзника в интервью телеканалу ZDF передал министр обороны Германии Борис Писториус.
Минобороны ФРГ – «Германия не союзник Украины»
Комментарии
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Регина Толстоброва
Надо было раньше подумать, что Германия не является союзником украины. поздно , доктор. я уже умер.
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14 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
видно германия поняла что украина не дееспособна !7сша скоро могут бросить её на европейские страны чтобы ес с ней1 няньчился!
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13 час.
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