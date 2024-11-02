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Царьград

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20 жителей эвакуировали из горящего дома в Челябинске

20 жителей эвакуировали из горящего дома в Челябинске

Четверо из них — дети.В ночь на 2 ноября пожар произошел в пятиэтажке на улице Островского. Загорелись вещи в однокомнатной квартире на 5 этаже.

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