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Россияне смогут установить запрет на покупку сим-карт без их присутствия

В России предложили запретить заключать договоры с мобильными операторами без личного присутствия. Соответствующие поправки к закону «О связи», подготовленные Минцифры, предусматривают возможность установки самозапрета в МФЦ или через портал «Госуслуги».

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