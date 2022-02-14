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В Башкирии во встречном ДТП пострадали малолетние дети

В Башкирии во встречном ДТП пострадали малолетние дети

Фото:ГИБДД по РБ В Зианчуринском районе накануне вечером на 237 км автодороги Магнитогорск — Ира столкнулись Hyundai Accent, под управлением 24-летнего уфимца, и встречнаяLADA Granta, за рулём которой находился 34-летний… Показать полностью.

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